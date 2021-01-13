В минувшем году ключи от кировских квартир выдали 132 детям

Все жилые помещения для сирот были приобретены на электронных аукционах

Все дети-сироты из Кирова, а именно 132 человека, нуждающиеся в жилых помещениях обеспечены квадратными метрами, рапортует кировская мэрия. По из информации из-за изменений в областном законе этих граждан, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, становится все больше.

Чтобы всех обеспечить жильем было проведено более 700 электронных аукционов, в которых участвовали застройщики и агентства недвижимости. Они предлагали квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

Важным условием было то, что дети должны были получить полностью готовое к проживанию помещение метражом не меньше 26 квадратов. Со всеми заключены договоры найма специализированных жилых помещений.

Фото: admkirov.ru