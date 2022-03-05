В небе над Кировом заметили красный крест

Вечером 4 марта жители Кирова заметили в небе красный крест. Фото необычного оптического явления появилось в группе «Злой кировчанин».

Красный столб света сфотографировали около 17 часов вечера в районе Ганино. Фото природного явления выглядят красивыми, но тревожными.

Как отметили подписчики паблика в комментариях, «чудо природы» предвещает похолодание. По народным приметам, вертикальный луч света от источников освещения появляется в преддверии морозов и сильного ветра. Именно такая погода и ждет кировчан в праздники.

Фото: vk.com/zlo43