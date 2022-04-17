В Неме подросток зарезал малолетнюю сестру и чуть не убил другую

В Кировской области Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетней.

Преступление произошло в субботу вечером. Местная жительница ушла в баню, оставив дочерей под присмотром их сводного брата, 16-летнего сына, учащегося местного сельскохозяйственного техникума. Вернувшись домой около 22 часов она увидела страшную картину: младшая дочка четырёх лет была убита, ей нанесли несколько ударов ножом. Старшая семи лет выжила, но её пришлось госпитализировать с травмами головы. Подросток исчез.

Подозреваемого задержали в пять часов утра. Как рассказала «КП» местная жительница, он сознался в преступлении и якобы заявил, что давно хотел убить свою семью, которая считалась до сих пор благополучной. Никто не мог бы подумать… Хотя о подозреваемом говорят, будто одноклассники еще в школе считали парня немного странным, и что он увлекался компьютерными играми. Так это или нет, выяснит следствие.

Задержанного допрашивают. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.