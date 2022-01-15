В новом году уйдет в прошлое «образовательная услуга»

В наступившем году российское законодательство об образовании ждут изменения.

Комиссия Госсовета по направлению «Образование», которую возглавляет губернатор Кировской области Игорь Васильев, в прошлом году вышла к главе государства с целым рядом инициатив, касающихся, в частности, капремонта школ, изменения системы начисления учительской зарплаты, повышения престижа профессии.

О предлагаемых преобразованиях Игорь Васильев лично докладывал главе государства. Подавляющее большинство инициатив Владимир Путин поддержал.

Одним из определяющих в этом ряду стало предложение об исключении из российского законодательства понятия «образовательная услуга».

Об этом на протяжении нескольких лет просили сами педагоги. По их мнению, слово «услуга», подразумевающее присутствие товарно-денежных отношений, обесценивает важнейшую часть образовательного процесса — воспитание. Без воспитания невозможно привить ребёнку моральные и культурные ценности, научить нормам поведения, способности отличать литературное или музыкальное произведение от «кустарщины».

«Услуга предполагает покупку – дорогую, дешёвую, качественную или не очень. А образование — это неразделимый процесс воспитания и обучения подрастающих поколений», — говорит Игорь Васильев, который неоднократно лично встречался с кировскими учителями, чтобы в том числе обсудить и эту тему.

Сегодня, по словам губернатора, комиссия Госсовета по образованию активно работает над изменением законодательства в этой части.

«Президент не просто поддержал нашу инициативу, но и дал соответствующее поручение — правительству Российской Федерации совместно с комиссией Госсовета представить доклад о детальной проработке вопроса об «образовательной услуге» до 1 марта 2022 года. Безусловно, мы сделаем всё, от нас зависящее, чтобы исполнить поручение главы государства», — подчеркнул Игорь Васильев.

Фото 43edu.ru