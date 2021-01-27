В Нововятске на дорогу упал столб

ЧП произошло 27 января в Нововятске. На улице Советской фура сбила опору освещения. Столб рухнул на проезжую часть, чудом не задев проезжавшие мимо машины.

На место происшествия прибыла аварийная бригада. Как выяснили рабочие, восстановлению конструкция уже не подлежит. Сегодня же столб заменят на новый.

После выяснения обстоятельств ДТП будет подсчитан ущерб, нанесенный имуществу. Если вина водителя в случившемся будет доказана, возмещать стоимость конструкции придется ему.

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