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В Нововятске на дорогу упал столб

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Происшествия

ЧП произошло 27 января в Нововятске. На улице Советской фура сбила опору освещения. Столб рухнул на проезжую часть, чудом не задев проезжавшие мимо машины.

На место происшествия прибыла аварийная бригада. Как выяснили рабочие, восстановлению конструкция уже не подлежит. Сегодня же столб заменят на новый.

В Нововятске на дорогу упал столб

После выяснения обстоятельств ДТП будет подсчитан ущерб, нанесенный имуществу. Если вина водителя в случившемся будет доказана, возмещать стоимость конструкции придется ему.

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Юлия Зорина