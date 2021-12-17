В Нововятске пропал 39-летний мужчина в коричневой кепке

В Нововятском районе Кирове пропал 39-летний мужчина. Ориентировку на пропавшего опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Алексей Горбунов пропал 15 декабря. В настоящее время мужчину разыскивают волонтеры.

Пропавший худощавого телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. Рост мужчина 170 сантиметров. Когда Алексея видели в последний раз, он был одет в черные куртку, джинсы и кроссовки. На голове у него была коричневая кепка.

Всех, кому известно о местонахождении Алексея Горбунова, просят сообщить об этом по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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