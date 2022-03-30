В Нововятском районе будут развивать систему водоснабжения

В МУП «Водоканал» рассказали о планах по развитию системы водоснабжения в Нововятском районе.

В этом году запланированы ремонт 600-метрового напорного коллектора на территории парка ЛПК и бесхозных сетей водопровода по ул.Труда, замена ввода водопровода к домам №№3, 7-11 по ул.Рухлядьева и №№63, 67, 69 по ул.Кирова.

Кроме того, будет проведена оценка технического состояния четырёх скважин, которые эксплуатируются более 45 лет.

Как сообщили в «Водоканале», в 2021 году все запланированные работы были выполнены в Нововятском районе в полном объёме. На шести скважинах в микрорайоне ЛПК заменили насосы, на насосной станции проведён капитальный ремонт резервуара чистой воды. Всё это повысило надёжность системы холодного водоснабжения.

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