В ноябре в Кирове пройдет фестиваль «Золотой теленок»

В ноябре в Кирове пройдет традиционный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок».

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор области Игорь Васильев.

«Встретился с участниками команды КВН «Вятка» и своими советниками Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым, а также продюсерами компании «Росвидео» Андреем Дмитриевым и Артуром Фечищевым, чтобы обсудить подготовку», — рассказал он.

По словам Васильева, в этом году на фестивале будет отдельная номинация для молодых видеоблогеров и тиктокеров.

«А чтобы им было проще снимать свои ролики, мы создадим в Кирове несколько творческих площадок: социальных хромакеев. Воспользоваться «зелеными экранами» смогут все желающие. Считаю, что такие площадки станут центрами притяжения для творческой молодежи», — говорит Васильев.

Ещё одна номинация будет называться «Снято в Кирове» — для авторов 5-минутных видеороликов о области, людях, событиях и особенностях жизни в регионе.

Всего же запланировано 8 номинаций. Это также анимационный фильм, социальное кино, рекламный ролик, короткометражное кино, скетч-видеоролик и веб-сериал — короткометражный сериал.