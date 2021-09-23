В ноябре в Кирове пройдет фестиваль «Золотой теленок»

В ноябре в Кирове пройдет традиционный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок».
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор области Игорь Васильев.
«Встретился с участниками команды КВН «Вятка» и своими советниками Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым, а также продюсерами компании «Росвидео» Андреем Дмитриевым и Артуром Фечищевым, чтобы обсудить подготовку», — рассказал он.
По словам Васильева, в этом году на фестивале будет отдельная номинация для молодых видеоблогеров и тиктокеров.
«А чтобы им было проще снимать свои ролики, мы создадим в Кирове несколько творческих площадок: социальных хромакеев. Воспользоваться «зелеными экранами» смогут все желающие. Считаю, что такие площадки станут центрами притяжения для творческой молодежи», — говорит Васильев.