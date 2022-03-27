В Нургуш вернулся лесной хорек

Сотрудники заповедника отметили увеличение числа лесных обитателей.

Последний месяц работники охранной зоны были заняты проведением зимнего маршрутного учёта. Обходили обе части заповедника: участки «Нургуш» и «Тулашор», чтобы определить следы лесных обитателей и по ним определить число охотничьих видов животных, населяющих эту территорию.

Удивлением для сотрудников стало увеличение числа лесных зверей всех видов: волк, лисица, куница, кабан и белка. При этом поголовье последних за год возросло в несколько раз и стало рекордным с момента образования заповедника.

Еще одна приятная неожиданность – возвращение в Нургуш лесного хоря. Этот известный мышеед не появлялся в заповеднике с 2018 года.

Отметим, лесной хорёк — ценный пушной зверь, но из-за маленькой численности специального промысла на него не существует. Селяне же не любят его за ущерб, наносимый птичьему хозяйству. Хотя «специализируется» мелкий хищник в основном на истреблении мышевидных грызунов.

Фото: vk.com/public_nurgush