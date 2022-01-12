В Общественной палате РФ намерены поддержать Великорецкий крестный ход

Сегодня губернатор Игорь Васильев провёл встречу с председателем комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным и депутатом Госдумы от Кировской области Марией Бутиной.

Он поблагодарил гостя за внимание к вопросам развития межнациональных отношений, толерантности, поддержки и сохранения национальных культурных традиций.

«В Кировской области — более ста национальностей, их связывают прочные дружественные отношения. Это стало возможным в том числе благодаря совместным мероприятиям, которые проводятся при взаимодействии правоохранительных органов, органов исполнительной власти, диаспор», — отметил губернатор.

Владимир Зорин отметил, что в регионе в этой сфере создана благоприятная ситуация.

«Сохраняется стабильно положительная этноконфессиональная ситуация, не зафиксировано резонансных конфликтов. Жители бережно хранят культурные и религиозные традиции. В связи с тем, что 2022 год объявлен президентом Годом культурного наследия народов России, мы планируем поддержать несколько местных брендов. В первую очередь, Великорецкий крестный ход и дымковскую игрушку», — сказал он.

По оценке Зорина, в области созданы хорошие условия для обучения иностранных студентов. Их численность с каждым годом растет, многие приезжают получать высшее образование по примеру своих родственников и друзей. Губернатор лично встречается со студентами, совместно решая актуальные вопросы.