В Омутнинске будут искать древних ящеров

В Омутнинском районе пройдет «палеонтологическая разведка». Об этом сообщили «Омутнинские вести».

Как рассказал изданию научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов, в районе есть места, где могут находиться останки ящеров, рептилий и прочих древних позвоночных, живших в триасовом и пермском периодах.

По словам палеонтолога, проводить осмотр всех этих точек должны специалисты. Иначе ценные для науки экспонаты могут оказаться поврежденными. Помимо этого, некоторые места нахождения древних ящеров могли просто зарасти кустарниками с последнего осмотра.

Присоединиться к «разведке» и помочь специалистам транспортом смогут волонтеры и местные жители. Точнее о месте поисков и времени раскопок будет известно весной.

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Фото: vk.com/vpmus