В Омутнинске частные перевозчики устраивают гонки за пассажирами

Неприятная для пассажиров ситуация произошла в конце прошлой недели, но известно о ней стало только сейчас.

Одна из пострадавших женщин решила пожаловаться на действия перевозчика в местную администрацию.

В прошлую пятницу днем пассажиры долго не могли дождаться транспорт. Водитель решил устроить себе перерыв, а на вопрос омутницев, почему пауза в движении была такой долгой, ответил, что ждал своего времени по расписанию.

После начала движения транспорта долго стоял на каждой остановке, но когда его обогнал конкурент, решил устроить гонки. Из-за этого автобус пролетел «Хлебокомбинат», где планировали выйти сразу несколько пассажиров. В результате им пришлось возвращаться целую остановку.

Жительница Омутнинска, которую возмутило поведение водителя, запомнила время происшествия и госномер автобуса. Теперь с этой информацией намерена обращаться в местную администрацию, чтобы наказать перевозчика, сообщают «Омутнинские вести». В издании отмечают, что проблемы с перевозчиками начались уже давно. Частники не достаточно хорошо проводят дезинфекцию в салонах, срывают графики движения, устраивают драки и гонки на остановках.

Фото: myomutninsk.ru