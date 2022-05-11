В Омутнинске полицейские спасли из огня трех человек

В Омутнинске сотрудники ГИБДД спасли трех человек из горящего дома. О происшествии рассказали в областном УМВД.

ЧП случилось около 3 часов ночи 11 мая. Двое сотрудников ДПС, патрулировавших город, – лейтенанты Андрей Голубев и Роман Русских – заметили пожар.

Оказалось, что горит частный дом на улице Куйбышева. Полицейские поспешили к месту происшествия, попутно сообщив о пожаре в дежурную часть.

Прибыв к дому, лейтенанты помогли семье из трех человек выбраться из горящего здания. Также сотрудники обеспечили проезд спецтехники и организовали оцепление места происшествия.