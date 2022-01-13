В Омутнинске ревнивая жена ослепила мужа

В Омутнинске семейная ссора закончилась потерей зрения. О происшествии рассказали в УМВД.

На днях местный житель поругался со своей женой. На почве ревности женщина плеснула в лицо мужу уксусной кислотой.

Мужчина обратился в больницу с химическим ожогом левого глаза. Его осмотрели и отправили в Киров.

Однако спасти зрение не удалось. Пострадавший полностью ослеп на один глаз. Судмедэксперты постановили, что здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

В отношении 37-летней женщины было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Также выяснилось, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.