В Орловском районе фура оказалась в кювете после столкновения с «Хондой»

ДТП произошло 15 марта на трассе «Вятка».

По данным ГИБДД, 61-летний водитель «Хонды» врезался в едущий навстречу «МАН» с прицепом. В результате аварии водители обеих машин получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась.

Видео с места происшествия появилось в паблике «Киров Убежище».

Там же опубликовано видео аналогичного ДТП, произошедшего на расстоянии полутора километров от первой аварии. С дороги в кювет съехал большегруз с прицепом.

Ранее мы писали, что в ДТП в Кирово-Чепецком районе пострадали 3 человека.