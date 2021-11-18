В парках Кирова заменят перегоревшие лампы в фонарях

В кировских парках заменят перегоревшие световые элементы в фонарях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работа по осмотру уличных фонарей проводится регулярно. В плановом порядке и по обращениям жителей специалисты МКУ «Кировсвет» проверяют лампы и меняют их, если они перегорели.

Так, очередной осмотр прошел 18 ноября в Александровском саду. Было выявлено 10 нерабочих ламп. Все они будут заменены сегодня же.

— После этого бригада рабочих проведет ревизию освещения на верхней и нижней набережной Грина, — рассказал глава МКУ «Кировсвет» Виктор Ишутинов.

Ранее работы по замене ламп были проведены в Кочуровском парке. Там были установлены более надежные световые элементы с эффективной системой теплоотвода. Они рассчитаны на 50 тысяч часов горения. Если они окажутся более долгоигращими, подобные лампы будут устанавливать и на других объектах.

В ближайших планах — замена ламп в парках Нововятского района и поселка Дороничи.

Ранее на улицах Кирова установили новые фонари стоимостью 16 миллионов рублей.