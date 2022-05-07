В первую неделю мая «Инцидент менеджмент» зафиксировал 768 сообщений от кировчан

С 30 апреля по 6 мая система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 768 сообщений от жителей Кировской области.

Главной темой жалоб стали благоустройство – 228 сообщений, дороги – 199, ЖКХ – 93, общественный транспорт – 61 и соцобслуживание – 45 сообщений.

В плане благоустройства жителей области больше всего волновало содержание улично-дорожной сети. Контроль за работой подрядчиков усилен. Также жители Кирова просили почистить пруд в парке у цирка. Последнее было сделано 4 мая. По обращениям кировчан была проведена очистка светофора на перекрестке улиц Луганской и Дзержинского.

Через официальную группу губернатора Игоря Васильева поступил сигнал об оголенном кабеле на пешеходном переходе на перекрестке улицы Юровской и проспекта Строителей. Информация была передана в УДПИ. Кабель убран.

Напомним, что обратиться с вопросом в правительство Кировской области может любой житель области. Это можно сделать по ссылке или в комментариях под любым постом в группах правительства Кировской области, губернатора Игоря Васильева или ЦУР.

Отметим, что с 23 по 29 апреля специалисты ЦУР обработали 1149 обращений граждан.

Фото: vk.com/krasivo_kirov