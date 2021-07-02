В Петербурге электричка сбила жителя Кировской области

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Подробности сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Трагедия случилась накануне вечером.

По словам очевидцев, мужчина сидел в колее железнодорожных путей. В это время там мчался поезд. Машинист заметил человека на путях. Был подан звуковой сигнал и нажат тормоз.

В это время человек встал, но покинуть железнодорожное полотно не успел. Несмотря на экстренное торможение поезда, электричка сбила мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает портал spbdnevnik.

Личность погибшего установлена. Мужчина — житель Кировской области. В Петербурге он был проездом. Кировчанину было 40 лет.

Ранее мы писали, что в Нововятске на переезде под поезд попал 28-летний мужчина.

Фото: kirovpravda.ru