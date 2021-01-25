В ПФО открыт первый из семи технопарков

В Саратовской области открыли экотехнопарк «Михайловский». Он стал первым из семи технопарков, которые появятся в нескольких регионах страны, в том числе и в Кировской области. С первым парком познакомилась делегация из Кировской области, которая также присутствовала на его открытии.

«Михайловский» был создан в рамках нацпроекта «Экология» на месте бывшего завода по уничтожению химоружия. Здесь будут обеззараживать и подвергать переработке отходы 1 и 2 классов опасности, образуемые предприятиями. Технологический процесс будет замкнут в единый цикл. Отходы, полученные на одной из стадий, будут являться сырьем для следующих, что позволить обойтись без захоронения их на объекте. Во время переработки из отходов будут извлекать полезные вещества, которые можно будет использовать повторно. Среди таких веществ — медь, ртуть, оксиды и соли металлов.

Как подчеркнул директор департамента химико-технического комплекса Минпромторга РФ Александр Орлов, новый объект призван улучшить экологию Саратовской области и будет способствовать ее социально-экономическому развитию.

Экотехнопарк передан федеральному экологическому оператору и станет его филиалом. По словам замдиректора ФЭО Максима Королькова, это не просто передача имущества, а важный этап развития территории. На новом предприятии откроется около 1000 рабочих мест для местных жителей, а заработная плата сотрудников «Михайловского» уже сейчас на 18 процентов выше средней по области. Также работники получат ряд льгот.

Первые отходы экотехнопарк примет на переработку уже в 2023 году.

Подобный экотехнопарк появится в поселке Мирный в Кировской области. Начало его строительства также запланировано на 2021 год. На это будет выделена крупная сумма из федерального бюджета.