В правительстве Кировской области почтили память солдат, погибших при исполнении служебного долга

В Кирове прошло очередное заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона. В этот раз оно началось с минуты молчания.

Глава региона Игорь Васильев, члены правительства и все присутствующие почтили память уроженцев Кировской области, погибших при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине.

— Мы знаем, что вооруженные силы нашей страны проводят специальную военную операцию на Украине, направленную на защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются опасности, на демилитаризацию и денацификацию Украины. К сожалению, ни одна военная операция не обходится без потерь. И эти потери не обошли и Кировскую область. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жителей региона, погибших при исполнении своего служебного долга. Мы гордимся подвигом, героизмом и мужеством наших земляков и скорбим об их гибели, — сказал глава региона

Глава региона подчеркнул, что основная задача сегодня – сделать все возможное для того, чтобы регион продолжал развиваться, создавать качественные условия жизни для всех жителей региона, чтобы они в своей повседневной жизни как можно меньше сталкивались с последствиями тех экономических процессов, которые сегодня происходят в стране и в мире.