В правительстве обсудили региональную инвестиционную политику

Совещание провел председатель правительства Кировской области Александр Чурин

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел сегодня рабочее совещание по вопросу приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе. В совещании участвовали зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, министр финансов Лариса Маковеева, депутаты областного Законодательного собрания.

Рабочее совещание состоялось по рекомендации комитета ОЗС по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предпринимательству и торговле.

Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики Кировской области является подготовка новых инвестиционных площадок для привлечения инвесторов в Кировскую область, которые способствуют созданию новых рабочих мест, развитию социально-экономической структуры региона, промышленному развитию отраслей, снижению импортозависимости и т.д. К такому роду территорий относятся индустриальные парки и технопарки.

Гендиректор Корпорации развития Кировской области Георгий Зыков рассказал о создании частных индустриальных (промышленных) парков (технопарков) на территории региона. По его словам, Минэкономразвития России и Минпромторг России сейчас проводят мероприятия по упорядочению мер государственной поддержки создания и развития индустриальных парков и технопарков, а также по повышению эффективности использования предоставляемых на эти цели государственных ресурсов.

— Проводится синхронизация федерального и регионального законодательства, а также требований к индустриальным паркам (технопаркам) в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и сельского хозяйства, — отметил Георгий Зыков.

Так, одно из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Кировской области — развитие молочного скотоводства в части строительства новых животноводческих объектов (молочно-товарных ферм и комплексов). Важной составной частью приоритетных направлений является развитие молочной переработки на территории региона. По словам зампреда правительства Алексея Котлячкова, на сегодняшний день ежесуточное валовое производство сырого молока составляет около 2000 тонн. Около 50% данной товарной массы перерабатывается на региональных молокоперерабатывающих предприятиях, остальное молоко в не переработанном виде вывозится за пределы области.

По словам Алексея Котлячкова, также приоритетным направлением инвестиционной политики отрасли растениеводства в Кировской области могут рассматриваться селекция многолетних бобовых трав, которых в области производится от 2 до 3 тысяч тонн ежегодно, и семеноводство сельскохозяйственных культур, предусматривающее строительство селекционно-семеноводческих центров, осуществляющих всю технологическую цепочку производства семян.

Одним из эффективных инструментов развития сельского хозяйства и увеличения объёма собственной переработки может стать развитие агропромышленных парков в регионе. Резидентам агропромпарков доступна юридически оформленная земля для производства, большие площади хранения и другие преимущества.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева рассказала о существующих и разрабатывемых механизмах поддержки инвесторов, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Министр сообщила, что с целью выработки единой инвестиционной политики, в ближайшее время будет создано областное министерство промышленности, предпринимательства и торговли, которое объединит под своей эгидой все институты поддержки инвесторов: Фонд развития промышленности, Центр «Мой бизнес» и Фонд поддержки предпринимательства, Центр экспорта, Агентство по развитию моногородов и Корпорацию развития Кировской области. То есть в рамках одной структуры будет синхронизирован весь процесс сопровождения инвестора.

Александр Чурин отметил, что в Кировской области предстоит серьёзная работа по совершенствованию нормативной базы, законодательства в сфере региональной промышленной политики, включающей и требования к инвесторам, и порядок их отбора, и меры поддержки, и финансовое подкрепление. Главное условие – чтобы документ был максимально понятным и прозрачным, применимым на практике.