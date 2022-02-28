В рамках нацпроекта «Экология» в Кировской области рекультивируют 6 свалок

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Кировской области будет рекультивировано 6 крупных свалок. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на заседании областного правительства.

— В рамках нацпроекта «Экология» на территории региона запланирована рекультивации 6 свалок: в Кирове, Слободском, Омутнинске, Малмыже, Лузе и Вахрушах. Еще одна свалка – в Малмыже – включена в резервный перечень минприроды России, — сказал глава региона.

Первая свалка, в поселке Вахруши, уже ликвидирована. В 2021 году начались работы по рекультивации полигона в Слободском. Они стартовали на год раньше запланированного. Благодаря оперативно подготовленным документам Кировская область прошла дополнительный отбор и получила субсидию.

Как добавил председатель правительства Александр Чурин, в 2021 году была завершена разработка проектов по ликвидации накопленного вреда на свалках в Кирове в поселке Костино и в Омутнинске. В минприроды направлены заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета. Решение примет правительство РФ.

В 2022 году будет создана проектная документация по рекультивации свалок в Лузе и Малмыже. Сами работы запланированы на 2024 год.

Ранее сообщалось, что к 2012 году в Кировской области была завершена инвентаризация поселковых свалок и начата работа по их ликвидации.