В России назвали самые опасные профессии

Специалисты сервиса Работа.ру провели опрос, в рамках которого россияне назвали самые опасные профессии. В исследовании приняли участие 5 тысяч человек.

Самой опасной, по мнению жителей страны, оказалась профессия пожарного. Ее поставили на первое место 60 процентов опрошенных.

На втором месте оказались шахтеры. Их работу сочли самой опасной 47 процентов респондентов.

Чуть меньше участников опроса – 45 процентов – назвали опаснейшей работу саперов.

На четвертом месте с небольшим отставанием оказалась работа спасателем. Ее назвали 42 процента респондентов.

Также в список опасных профессий вошли военные (33 процента), космонавты (26 процентов), пилоты (23 процента) и полицейские (22 процента). Прозвучали среди опасных и профессии водителя и врача (15 и 12 процентов голосов соответственно).

95 процентов опрошенных полагают, что работники названных профессий должны получать доплаты за опасность. Их желаемый размер в ответах респондентов варьируется от 10 процентов оклада (7 процентов) до 50 и более (21 процент).

Ранее в Кировской области назвали самые востребованные профессии. Их оказалось 10.