В самом высоком здании Слободского пройдет субботник

Активисты решили провести субботник в самом высоком здании Слободского – водонапорной башне. Об этом сообщается в группе «Водонапорная башня Слободской» «ВКонтакте».

Генеральная уборка состоится 18 апреля – в Международный день памятников и исторических мест. В этот день активисты соберутся в башне, чтобы разобрать старые перегородки и печь. Субботник продлится 1,5-2 часа, а затем все желающие смогут отдохнуть у камина и послушать истории про Слободской.

— Инструмент, чай, печеньки и место, где переодеться, будет. Также будет камин, у которого можно отдохнуть и крыша с видом на купеческий город, Вятку и колокольни. С собой надо будет взять рабочую одежду, хорошее настроение и пару историй из жизни, так как после субботника будет «открытый микрофон» у камина, — сообщается в группе.

Ранее мы писали, что при уборке в башне нашли старинный охотничий экспонат – приспособление для изготовления дроби.

Фото: Аркадий Олин