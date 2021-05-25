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В середине июня в Кирово-Чепецке должны открыть понтонный мост

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кирово-Чепецке ведутся работы по подготовке понтонной переправы через реку Чепцу в микрорайон Каринторф.

Уровень воды позволяет его закрепить, установить и  покрасить ограждения, их покраске. Кроме того, в планах — перекладка деревянного настила.

По окончании работ будет проведена приёмка моста комиссией. В её состав войдут представители администрации города, ГИБДД и МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба».

Движение по мосту откроют в случае соответствия понтонной переправы всем требованиям безопасности. Ориентировочные сроки комиссионного обследования и открытия — 18-19 июня.

Фото k4gorod.ru

 

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Вадим Шабалин