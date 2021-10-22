В Шабалинском районе отец избивал 13-летнюю дочь

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Шабалинского района, который избивал несовершеннолетнюю дочь.

Как было установлено в ходе следствия, в течение почти 4 месяцев 52-летний местный житель систематически бил 13-летнюю девочку. На сайте областной прокуратуры сообщается, что истязания происходили на фоне конфликтов мужчины с супругой.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ. В настоящее время по делу ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке мать полгода избивала двух маленьких дочерей.