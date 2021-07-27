В Слободском районе к людям вышла бешеная лиса

Больное животное погибло, а его останки были отправлены на исследования. Ветеринары выдвинули свой диагноз.

Жители небольшой деревни Кассины, расположенной в Слободском районе, встретились с неожиданной гостьей. В населённый пункт пришла лиса. Люди сразу же подумали, что животное болеет бешенством.

Останки лисицы были направлены в кировскую областную ветеринарную лабораторию. Специалисты подтвердили диагноз. Лесное животное было заражено бешенством.

Сейчас в деревне проводится комплекс мер, чтобы локализовать и ликвидировать заболевание. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.

Там же подчеркнули, что всего в 2021 году на территории региона выявлено семь случаев бешенства животных.

Фото из открытых источников