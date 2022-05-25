В смертельном ДТП с автобусом в Кирове обвиняют двух водителей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту смертельного ДТП с двумя погибшими девушками в Кирове. Обвиняемыми в смертельной аварии стали водители автобуса и «Мерседеса». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авария произошла утром 17 марта на перекрестке улиц Ломоносова и Кольцова. По данным следствия, 27-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал по Ломоносова с большим превышением скорости. А 47-летний водитель автобуса НЕФАЗ не предоставил легковушке преимущество при проезде перекрестка.

Это заставило водителя «Мерседеса» изменить траекторию движения. Сбросить скорость он при этом не смог. Произошло столкновение, после которого автомобиль вылетел за пределы дороги и опрокинулся.

В результате происшествия погибли 2 пассажирки «Мерседеса» — девушки 19 и 22 лет. Водитель и еще одна пассажирка остались живы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Обоих водителей обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. После вручения мужчинам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Кирова.

Также в ходе проверки было установлено, что срок техосмотра автобуса истек, а водитель работал больше 12 часов. Это является нарушением закона. Руководителю компании-перевозчика внесено представление. Виновные лица будут привлечены к ответственности.