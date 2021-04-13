В среду в Кирове ожидается пик апрельского потепления

В Киров на несколько дней заглянет настоящее тропическое тепло, а затем придет арктический холод. Пик потепления ожидается в среду-четверг 14-15 апреля. Об этом сообщает «Любительская метеорология в Кирове».

Заток теплого воздуха на территорию области начнется днем 13 апреля. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16 градусов.

14 апреля, по всей вероятности, станет самым теплым днем этой недели (а возможно, и всего апреля). Погода будет малооблачной и безветренной, а температура воздуха может подняться до +21 градуса на юге области и до +19 на севере. Что любопытно, по этому дню прогнозы «любителей» и синоптиков Кировского ЦГМС совпадают.

— В Кирове может быть перекрыт суточный рекорд температуры, установленный в 1973 году (+18.1°С). Среднесуточная температура ожидается выше нормы на 10°С и более.

15 апреля будет на пару градусов холоднее, и максимальная температура снова ожидается близкой к рекордным значениям – до +22 по области.

В пятницу, 16 апреля, ситуация резко изменится. К утру в областной центр придет холодный фронт, и между севером и югом области образуется сильный температурный контраст. При прохождении фронта ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А в субботу в Киров придет мощное арктическое вторжение с понижением температуры на 8-10 градусов.

Резкая смена погоды может отразиться на метеозависимых людях.

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Фото: kirovpravda.ru