В Сунском районе оштрафовали коровью ферму за нарушения содержания скота

В Сунском районе оштрафовали СПК «Плельский» за грубые нарушения в содержании животных. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В конце 2019 года на предприятии, занимающемся разведением крупного рогатого скота и производством молока, была проведена внеплановая проверка. В ее ходе был выявлен ряд грубых нарушений.

В частности, ферма не была ограждена по периметру, а на входе отсутствовали санитарный пропускник и въездной дезинфекционный барьер. Также на предприятии не было помещения для содержания животных на карантине.

Юрлицу было выдано предписание об устранении нарушений до 1 декабря 2021 года. 29 декабря специалисты Россельхознадзора провели очередную проверку и обнаружили, что ничего не изменилось. Нарушения устранены не были.

13 января СПК «Плельский» был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.