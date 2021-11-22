В Кировской области продлили срок корректировки терсхемы обращения с ТКО

В Кировской области продлили срок обсуждения территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022-2031 годы. Об этом сообщили в областном правительстве.

Обсуждения терсхемы обращения с отходами длились месяц – с 12 октября по 13 ноября. В течение этого срока в минприроды поступило 22 замечания и предложения. 8 из них были взяты в работу, что приведет к перенаправлению потоков.

Так, было принято решение исключить из терсхемы площадку временного накопления ТКО в селе Прозорово Советского района. И, напротив, включена в терсхему площадка накопления ТКО в Цепелях (Кирово-Чепецк). Из-за этого срок корректировки территориальной схемы продлен.

Документ будет вынесен на повторные обсуждения 29 ноября. Внести предложения можно будет до 13 декабря.

Ранее кировчанам рассказали об изменениях в пилотном проекте по РСО.