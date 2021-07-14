В центре Кирова в огне погибли два человека

Во дворах возле детской филармонии сегодня ночью полыхал жилой дом.

Двухэтажное жилое деревянное здание располагалось во дворах на улице Ленина. Сегодня в половине второго ночи на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании на этом объекте.

По тревоге были подняты 4 пожарных расчета. Они справились с огнем, пролили конструкции, но спасти двух жильцов им не удалось. Погибли мужчина и женщина.

Сейчас по факту пожара назначены проверки. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. Пока вероятной причиной ЧП называют короткое замыкание электропроводки, которая является слабым местом в старых деревянных зданиях.

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Фото: 43.mchs.gov.ru