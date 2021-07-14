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В центре Кирова в огне погибли два человека

Наталья Дмитриева Новости, Выбор редакции, Происшествия

Во дворах возле детской филармонии сегодня ночью полыхал жилой дом.

Двухэтажное жилое деревянное здание располагалось во дворах на улице Ленина. Сегодня в половине второго ночи на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании на этом объекте.

По тревоге были подняты 4 пожарных расчета. Они справились с огнем, пролили конструкции, но спасти двух жильцов им не удалось. Погибли мужчина и женщина.

Сейчас по факту пожара назначены проверки. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. Пока вероятной причиной ЧП называют короткое замыкание электропроводки, которая является слабым местом в старых деревянных зданиях.

Ранее мы писали о том, что в Кировской области тракториста, спящего в сене, техника закрутила в рулон.

Фото: 43.mchs.gov.ru

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Наталья Дмитриева