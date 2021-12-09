В ЦУР рассказали, о чем пишут жители Кировской области в соцсетях

Уборка улиц, отсутствие отопления и доступность вакцин… На прошлой неделе сотрудники ЦУР Кировской области, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», зафиксировали 853 обращения в соцсетях.

Наблюдался рост числа обращений по поводу гололеда и не очищенных от снега дорог и тротуаров. В общей сложности за указанный период зафиксировано 179 обращений по теме благоустройства.

Актуальными остаются вопросы здравоохранения и ЖКХ (за неделю зафиксировано 154 и 91 обращение по темам соответственно). Также жителей Кировской области волнуют нюансы действия QR-кодов и посещения учреждений, доступность вакцин.

Жители Кирова, Кирово-Чепецкого и Оричевского районов жаловались на проблемы с отоплением. Кроме того, не теряют актуальность вопросы обустройства контейнерных площадок и раздельного сбора мусора.

Очистка и обработка дорог

Ключевой темой обращений в соцсетях с 29 ноября по 6 декабря стала обработка и очистка от снега дорог и тротуаров.

Благодаря бдительности кировчан в соцсетях, обработаны противогололедными материалами тротуары по улицам Мира, Московской, Орловской, Заводской, Некрасова в районе ДК «Космос». В районах Кировской области после обращений местных жителей в соцсетях также расчищали дороги от снега. В частности, расчистили дорогу в деревне Канахины, в сторону села Бисерово Афанасьевского района.

Вопросы ликвидации свалок по-прежнему актуальны

Жители Кирова за прошлую неделю оставляли в соцсетях обращения по поводу стихийных свалок мусора возле своих домов. Так, после обращения кировчанина вывезена свалка мусора в районе улицы Шорина, 26.

Кировчанин Александр Сунцов в соцсетях сообщил о свалке, приложив фото. По его словам, после перемещения контейнерной площадки мусор продолжали складировать и не вывозили, хотя контейнеры убрали. Специалисты системы «Инцидент Менеджмент» направили обращение в администрацию Кирова.

В ведомстве сообщили, что по решению суда контейнерная площадка на ул. Дзержинского, 17 была исключена из реестра. Контейнеры и мусор вывезли, ограждение демонтировали.

Как правильно обратиться в ЦУР?

Напомним, что ваша проблема будет зафиксирована и принята в работу, если вы будете следовать нескольким правилам при ее описании: