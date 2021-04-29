В ТЦ «Макси» в Кирове открылся магазин New Yorker

29 апреля в торговом центре «Макси» на Луганской открылся магазин New Yorker.

Это сеть мультибрендовых немецких магазинов молодежной одежды и обуви. Отметим, что из всех магазинов которые должны были открыться в новом ТЦ в апреле, New Yorker ждали больше всего. В ходе опроса за него проголосовали более 60 процентов респондентов.

— Марка включает в себя линейку таких брендов, как Fishbone, Amisu, Censored и Smog, которая в совокупности представляет собой коктейль ярких эмоций! Одежда, обувь, аксессуары с учетом самых последних мировых тенденций, — говорится в описании бренда.

New Yorker работает с 29 апреля! Как обещают в группе ТЦ «Макси», первых покупателей нового магазина ждут скидки.

30 апреля в «Макси» откроется также магазин «Спортмастер».

Фото: vk.com/kirov_maxi