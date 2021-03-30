В Уржуме открылась выставка работ мастеров-умельцев

В музейно-выставочном центре города Уржума открылась выставка самодеятельных мастеров-умельцев.

Её основу составили многочисленные картины уржумского самобытного автора Николая Карташева. Он – постоянный участник различных выставок. На его полотнах изображена замечательная уржумская природа во всём её многообразии уголков родного края и времён года. Рисуя, художник старается сделать это правдиво, так, чтобы от дороги пахло пылью, а от снежного леса зритель почувствовал морозную свежесть, у реки в утреннем тумане ощутил прохладу и сырость. Он любит добиваться в своих произведениях «дребезжания» света и воздуха.

Представлено и несколько натюрмортов. Дополняют творчество Николая Николаевича различные резные работы нескольких уржумских авторов.

Одними из первых посетили выставку творцов прекрасного уржумские пенсионеры. Небольшую экскурсию по работам провела председатель президиума районной организации ветеранов, заслуженный работник культуры РСФСР Л. Н. Мачихина (на снимке). Конечно же, свои восторженные записи мы оставили в книге отзывов.

Владимир Шеин

Фото автора