В Уржуме торжественно открыты 2 памятные доски

Их разместили на зданиях города, в которых во время Великой Отечественной войны размещались эвакуированные институты.

На улице Советской, 28 сейчас расположено общежитие Уржумского филиала Кировского медицинского колледжа. Это одно из зданий, которое в первый год войны было предоставлено для преподавателей и учащихся Московского технологического института лёгкой промышленности.

Почётное право открыть здесь мемориальную доску предоставили ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Дмитриевичу Торчкову и его супруге – ветерану труда Галине Филипповне. Присутствовавшие на мероприятии руководители района и города, предприятий и организаций, ветераны и молодёжь возложили цветы к мемориальной доске.

В здании начальных классов средней школы № 3 Уржума (улица Красная, 98), где до войны находились учебные аудитории педагогического училища, в годы лихолетья разместился эвакуированный Воронежский государственный педагогический институт. За время войны здесь было подготовлено несколько сотен учителей.

После выступления официальных лиц ветеран педагогического труда Мария Парфёновна Попова открыла мемориальную доску. Участники церемонии почтили память фронтовиков и тружеников тыла минутой молчания.

Средства на установку памятных досок в Год памяти и славы в виде гранта получил областной совет ветеранов. Уржумцы безмерно признательны за эту инициативу и благодарны руководству областной организации ветеранов за огромную работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Владимир ШЕИН,

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