В Уржумском районе планируют построить новую дорогу

Она соединит Буйское с границей Республики Марий Эл.

Губернатор Игорь Васильев сегодня работает в Уржумском районе. Там он провёл встречу с местными жителями, ответил на все интересующие их вопросы. Например, присутствующие обсудили судьбу старого здания театра, привлечение молодых специалистов, темы по здравоохранению.

Местные жители обратились к губернатору и рассказали о плохом состоянии транзитного участка дороги общего пользования вблизи города Уржум. Глава Буйского сельского поселения попросил посодействовать в ремонте участка дороги Уржум-Буйское – граница с Республики Марий Эл.

— Сейчас идет работа по подготовке передачи автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны в федеральную собственность. Как только это произойдёт, можно будет высвободившиеся средства, которые были предусмотрены на содержание дороги, направить на ремонты и строительство других трасс, — подчеркнул Игорь Васильев.

По словам губернатора, участок дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл включат в региональную госпрограмму «Развитие транспортной системы». Будет разработан проект. Далее документы направят на госэкспертизу. Масштабное строительство предлагается начать в 2023- 2024 годах.

Фото: Александр Папырин