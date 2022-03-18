В Уржумском районе ваховик убил без вести пропавшего мужчину

В Уржумском районе нашли убитым мужчину, пропавшего месяц назад. В убийстве подозревают его односельчанина-вахтовика.

Преступление было совершено в селе Лопьял. 3 марта в подполье одного из домов было найдено тело 53-летнего мужчины. Целый месяц его разыскивали как без вести пропавшего.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что в ночь на 4 февраля пропавший вместе с хозяином дома и односельчанином-вахтовиком распивали алкоголь.

В ходе застолья собутыльники поссорились. 28-летний вахтовик набросился на гостя с ремнем и задушил его. Тело убитого мужчина столкнул в подвал, а сам скрылся. Позже выяснилось, что он уехал на заработки, а оттуда домой, в Кемеровскую область.

На малой родине подозреваемого и задержали. Мужчина был доставлен в Кировскую область. Сейчас его ждет суд.