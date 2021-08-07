В Вятскополянском районе проложили межпоселковый газопровод длиной более 8 км

Газификация Кировской области приближается к 50%.

На сегодня уровень газификации Кировской области — 47,9%. Энергоресурс поступает в населенные пункты 14 районов области и 3 городских округах, подключено свыше 260 тысяч квартир и индивидуальных домовладений, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Так, в Вятскополянском районе завершена укладка межпоселкового трубопровода высокого давления протяженностью 8340 метров от д. Дым-Дым-Омга на д. Виноградово с отводом на д. Новый Пинигерь, п. Казанка и отключающим устройством на п. Матанский Кордон. Созданы условия для газификации еще 155 домов и квартир, мечети, ДК, пожарного депо и магазина.

Сейчас в области проложено 894 км газопроводов-отводов, 24 распределительных станции, 5776 км межпоселковых и внутрипоселковых распределительных газопроводов и 1549 ресурсорегуляторных пунктов. До 2025 года планируется подать энергоресурс в еще 93 населенных пункта в Вятскополянском, Верхошижемском, Белохолуницком, Зуевском, Кумёнском, Кирово-Чепецком, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Сунском, Слободском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в Кирове и Котельниче.