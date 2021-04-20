В Яранске отреставрируют дом купца Родыгина

Аукцион о проведении ремонта в здании музея на улице Кирова, 9 появился на сайте госзакупок.

На работы по обновлению памятника истории и культуры будет потрачено 2,1 миллиона рублей. Эти деньги будут выделены по проекту местных инициатив, в котором участвовал музей. Областная субсидия составит 1,5 миллиона рублей, софинансирование местного бюджета 192 тысячи, а остальную сумму собрали жители города.

На эти средства будут обновлены отмостки, крыша, окна и фасад здания. Также подрядчик должен будет провести консервацию и воссоздание старых деревянных и металлических деталей

Работы начнутся 1 июля и будут завершены к середине августа.

Дом купца С.Ф. Родыгина был построен еще в ХIХ веке. В 1895 году здесь был открыт кустарный музей. В двух соседних домах (№7 и 11), также принадлежавших купцу, разместились типография и редакция районной газеты «Отечество» — одной из старейших в области.

Фото: yarmuseum.nethouse.ru