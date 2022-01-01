В Юрье подросток разбил стекло машины своей бывшей, желая ее подставить

Накануне новогодних праздников в поселке Юрья разгорелись нешуточные страсти. 18-летний молодой человек выследил на дороге свою бывшую девушку, желая с ней поговорить. Но Вика разговаривать не хотела, попыталась объехать его, но это у нее не вышло.

Юноша перегородил дорогу, вынудив девушку остановить авто. После этого он залез на капот и разбил лобовое окно. Дальше оба участника происшествия вызвали правоохранителей: он обвинял ее в том, что девушка сбила его на дороге, а Вика заявила о порче своего имущества, сообщили в программе «Место Происшествия».

Благодаря записи видеорегистратора спор удалось разрешить в пользу пострадавшей. А ее оппоненту придется еще и штраф за ложный вызов заплатить, кроме компенсации вреда разумеется.

Скрин видео «Место Происшествия»