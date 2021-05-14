В заповеднике Кировской области вырос редкий гриб

Краснокнижный гриб Саркосома шаровидная хоть и имеет неприглядный вид, но обладает полезными свойствами.

Вырос этот «бочонок» в заповеднике Нургуш. Работники отмечают, что эти грибы появляются прямо из-под снега. Для их появления требуется хорошо увлажненная почва. Саркосома шаровидная — очень редкий вид, занесённый в Красную книгу России. Увидеть его – большая удача. Еще большая удача – воспользоваться его целебной жидкостью.

Из-за специфичного внешнего вида и его содержимого в народе его прозвали молодильное яблоко или бочонок с земляным маслом. Как таковой шляпки у него нет. Плодовое тело, очень мягкое и требует особой осторожности при сборе, ведь внутри ценная молодильная жидкость богатая по составу: он содержит 18 жирных кислот и несколько аминокислот. Сначала это плотный шарик, около 8 см в диаметре и от 5 до 10 см в высоту, но со временем он словно сдувается, теряя драгоценную жидкость.

Поговаривают, что если выпить всего один гриб, то будешь абсолютно здоров целых два года. Гриб именно пьют. Он не съедобен. Сам мешочек применяют в косметологических целях, а вот желеобразное содержимое оказывает омолаживающее и биостимулирующее действие, снимает нервное перенапряжение. Также оно полезно при ревматизме, проблемах с кожей, для стимуляции роста волос.

Ранее мы писали, что в Чепецком районе появились первые в этом сезоне грибы.

Фото: nurgush.org