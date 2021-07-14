В Зуевке директор школы похитила более 60 тысяч рублей

Состоялся суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание… Штраф в 20 тысяч рублей.

В Зуевке директор школы была осуждена по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». Следователи собрали доказательства ее вины. Так, по их сведениям бывшая директор в 2020 и 2021 годах ввела фактически «лишнюю ставку» и назначила на эту должность одного из учителей. Которая лишь получала зарплату и делилась ею с начальницей. Таким образом обвиняемая похитила более 60 тысяч рублей.

Состоялся суд. Вину бывшая директор признала. Был вынесен обвинительный приговор. Женщине назначили штраф в 20 тысяч рублей.