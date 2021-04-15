В Кирове высадят 1,5 км живой изгороди

В текущем году в Кирове вдоль дорог высадят ещё 1,5 км живой изгороди.

Об этом рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин.

Обустройство изгороди началось в 2020-м. Она появилась на ул.Воровского и Московской.

Кроме того, по словам Печёнкина, в Кирове установят и новые металлические ограждения. Речь идёт о местах концентрации ДТП, пешеходных переходах и территориях около образовательных учреждений.

Власти города не могут полностью отказаться от таких ограждений, поскольку их установка регламентирована ГОСТами, нормативными документами и ПДД. «Не выполнение требований чревато возбуждением административных производств и крупными штрафами», — объяснил Дмитрий Печёнкин.

Фото пресс-службы администрации Кирова.