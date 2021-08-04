Винты с потайной головкой- виды и преимущества

Для создания разборного соединения деталей используются винты – крепёжные изделия, представляющие собой резьбовой стержень, оснащенный конструктивным элементом для передачи крутящего момента. Элементом, который передает усилие затяжки, в большинстве случаев является головка. Она может быть плоской, выпуклой, грибовидной, круглой или потайной. Потайная головка имеет плоскую поверхность и предназначена для утапливания в материал «заподлицо». О винтах с потайной головкой и пойдет речь в этой статье.

Особенности винтов с потайной головкой

Главное отличие таких винтов от других аналогичных метизов – головка крепежа полностью утапливается в материал детали. В результате место соединения остается гладким, без выступающих элементов. В остальном винт с потайной головкой – это самый обычный крепеж.

Шлицы винтов могут быть под крестообразную отвертку или шестигранный ключ. Метизы с внутренним шестигранником подходят для использования в соединениях, которые подвергаются вибрационным нагрузкам. Шестигранное углубление позволяет приложить максимальное усилие при затяжке метизов без опасения сорвать шлиц. В результате такие метизы очень редко откручиваются, несмотря на воздействие нагрузок. Винты с внутренним шестигранником считаются антивандальными, так как их сложно открутить без использования специального инструмента.

Винты с потайной головкой используются для сборки мебельных изделий. В этой отрасли они незаменимы. Метизы могут применяться для фиксации деталей из металла, дерева, пластика, ДВП, ДСП, конструкций из гипсокартона. Монтируются крепежные изделия глухим и сквозным способом.

Как и другие крепежные изделия, винты с потайной головкой производятся в соответствии с действующими стандартами. Это ГОСТ 17475, DIN 965, DIN 7991. Нормативные документы регламентируют требования к параметрам метизов, материалу изготовления, классу прочности и другим характеристикам. Купить винты, произведенные по этим стандартам, можно на https://krepsila.com/.

ГОСТ 17475

По данному стандарту производятся винты с потайной головкой, шлиц которых может быть прямым или крестообразным. Класс точности метизов – А и В. основное отличие от аналога – DIN 965 – более широкий размерный диапазон.

Номинальный диаметр резьбы крепежных изделий – от 1 до 20 мм. Полная длина метиза – 2-120 мм. Шаг резьбы может быть крупным или мелким. Последний используется только для винтов от М8 до М20. Диаметр головки крепежного изделия – от 1,9 до 36 мм, ее высота – 0,6-10 мм. Материалы для производства – углеродистая и нержавеющая сталь, латунь.

DIN 965

Этот стандарт регламентирует производство винтов с потайной головкой и крестообразным шлицем. Метизы выпускаются с классом точности А в типоразмерах от М1,6 до М10. Диаметр потайной головки – от 3 до 18 мм. Высота головки – 0,96-5 мм.

Благодаря крестообразному шлицу метиз можно ввинчивать как при помощи обычной отвертки, так и используя шуруповерт. Крепеж полностью утапливается в поверхность детали, становясь незаметным.

DIN 7991

По стандарту DIN 7991 выпускаются винты с потайной головкой и внутренним шестигранником. Типоразмеры метизов – от М3 до М24. Полная длина крепежных изделий – 5-240 мм. Винты с диаметром резьбы М22 и М24 не имеют аналогов в других системах стандартизации.

Винты DIN 7991 изготавливаются из высокопрочной стали (классы 8.8, 10.9), которая при необходимости может покрываться слоем цинка. Также в качестве материалов для производства используются нержавеющая сталь и латунь.