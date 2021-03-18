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Владимир Путин поздравил россиян с семилетием возвращения Крыма

Юлия Зорина Лучшее, Власть, Общество

Президент РФ выступил в Лужниках, поздравив россиян с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией. В своей речи Владимир Путин отметил, что возврат Крыма – праздник для всех жителей страны. И Россия готова жить в новых геополитических условиях и воспринимает жителей соседних государств как братские народы, а также намерена оказывать им поддержку.

— Россия остается самой большой по территории страной в мире. Если посмотреть на нашу карту, то Крым – это маленькая точка. Но мы говорим об исторической справедливости, о важности этой земли для нашего народа. Почему? Все очень просто. С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. И именно здесь находится центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства. Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Это святая земля для нас, — сказал президент.

В 20-е годы прошлого века Россия лишилась Крыма. Но 7 лет назад он снова стал российским. И Россия вновь, как и всегда, готова подставить плечо братским народам.

— Мы готовы двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. Но мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано!

И результат референдума 14 года не только в восстановлении исторической справедливости. Он еще и в том, что мы продемонстрировали себе и всему миру, что наш народ имеет возможность и способность объединяться вокруг интересов родины.

Мы любим Россию? Да! Именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет ради общих задач. Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать. Мы это понимаем, и мы сделаем это. Потому что мы единая большая мощная сила. Потому что мы вместе! – сказал Владимир Путин.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение проголосовали 96,77 процентов жителей региона. Процедура прошла в полном соответствии с международным правом, однако Украина до сих пор не признает потерю полуострова. Впрочем, российские власти считают вопрос закрытым.

Ранее мы писали, что кировчане поздравили крымчан огромной открыткой, сделанной руками жителей города.

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Юлия Зорина