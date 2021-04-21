Владимир Путин: за год мы стали сильнее

Владимир Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию. Президент озвучил главные темы послания и поблагодарил россиян за сплоченность во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

— Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, несколько слов о внешних делах и вопросах безопасности. Но начну с событий прошлого года, когда весь мир столкнулся с новой чрезвычайно опасной инфекцией, — сказал Президент РФ, подчеркнув, что страна столкнулась с «абсолютной неопределенностью».

Наряду с большой тревогой у меня была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения. В пять раз увеличили число коек в стационарах. Это напряженный труд миллионов людей во всех регионах РФ. За это спасибо!

Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Это воплощение растущего научного потенциала нашей страны.

Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, хосписов, которые были рядом со своими подопечными.

Искренние слова признательности и учителям школ, и родителям учеников. Вы сделали все возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания. Не прерывалась и культурная жизнь России.

Коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой. Поэтому мы должны держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. Центральное значение имеет вакцинация. Прошу всех глав регионов заниматься этим вопросом.

Обращаюсь ко всем гражданам России: пожалуйста, сделайте прививку.