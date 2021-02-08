Владыка Марк передал кировским медикам, волонтерам и священникам медали от Патриарха

Торжественное вручение благодарностей кировчанам, боровшимся с коронавирусной инфекцией, состоялось в зале епархиального управления.

Обращаясь к гостям — врачам, фельдшерам, медсестрам, волонтерам, и священнослужителям, — собравшимся во владениях епархии, Владыка Марк отметил, что несмотря на то, что считается, что подвиги могут совершить лишь люди с оружием, защищающие Родину, в Евангелии говорится, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», потому подвиг может быть разным.

«Я понял, что подвиг — это не минутное, а состояние души, жизненная позиция человека. То, что вы делаете, высоко оценил Святейший Патриарх. Я присоединяюсь к этому, поздравляю и благодарю за ваше служение», — сказал Владыка и вручил медали, переданные Патриархом Кириллом.

В ответ медики поблагодарила митрополита за высокую оценку их труда. Они поделились, что физическое исцеление не бывает без душевного. Многие пациенты в отзывах писали, что доброта, сочувствие и переживание, медперсонала вселяли в них надежду и веру в положительный результат лечения.

Фото: Вятская епархия