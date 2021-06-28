Вокалист группы Animal ДжаZ рассказал о красотах Кирова

Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий посетил Киров и рассказал о его архитектурных красотах.

Внимания музыканта удостоились дом Тихона Булычева (сегодня – здание ФСБ), дом художника Деньшина (ныне – Вятское художественное училище) и другие постройки из прошлого.

— В Кирове неимоверное количество красоты, — написал Красовицкий в своем «Инстаграме». — На 1-м фото дом Булычева. Владелец пароходства построил этот особняк в 1911 году в подарок своей дочери, надеясь таким образом вернуть ее из столицы, где она кутила направо и налево)Увы, не только дочь не вернулась, но и с женой брак распался. Ставший ненужным дом Булычев продал за треть цены в городскую казну под Дом инвалидов.

— Спасибо, что посещаете небольшие города, они вас ждут всегда очень!!! – написала в комментариях одна из подписчиц.