Волго-Вятский институт имени Кутафина отметил 50-летие

В 2021 году Волго-Вятский институт (филиал) имени Кутафина (МГЮА) отмечает 50-летний юбилей. Торжественное мероприятие в честь круглой даты состоялось 10 декабря. С праздником коллектив вуза поздравил председатель областного правительства Александр Чурин.

Учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ) был создан в 1971 году. В 1988 году он был преобразован в факультет, а в 1998 году – в филиал. Сегодня в нем работают 50 штатных преподавателей, 80 процентов которых имеют ученые степени. В вузе учатся более 1600 студентов, а конкурс среди абитуриентов — один из самых высоких в городе. Помимо этого, Волго-Вятский институт имени Кутафина является первым вузом в Кировской области, где появилась военно-учетная специальность

Александр Чурин отметил, что за 50 лет институт подготовил тысячи профессионалов, которые работают на благо региона.

– Я поздравляю вас с юбилеем и желаю, чтобы в этих стенах учились талантливые студенты, которые становились классными юристами и работали на благо нашей области. Благодарю всех преподавателей, которые учили и меня в том числе, за знания, за путевку в жизнь. Спасибо и с праздником! – сказал председатель правительства.

Директору вуза Александру Плотникову Александр Чурин вручил Почетную грамоту правительства Кировской области. В ответной речи руководитель вуза поблагодарил областное правительство за плодотворное взаимодействие в образовательной, научной и воспитательной сферах.